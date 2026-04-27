27 апреля 2026 в 12:07

Немецкого посла вызвали «на ковер» из-за контактов с главой ЧРИ

МИД России: послу ФРГ Ламбсдорффу заявлен протест из-за встречи с главой ЧРИ

Александр Ламбсдорфф
Послу ФРГ в России Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага с главой организации «Чеченская республика Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявили в МИД РФ. Там напомнили, что Ахмед Закаев находится в международном розыске.

Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве <...> встречей депутата бундестага <...> Р. Кизеветтера с руководителем <...> организации «Чеченская республика Ичкерия» А. Закаевым, — отметили в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, германскую сторону предупредили о пагубности для Берлина таких контактов. Внешнеполитическое ведомство отметило, что враждебные по отношению к России шаги «неотвратимо получат должный отпор».

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций общественное движение «Чеченская Республика Ичкерия», а также все его структурные подразделения. В частности, в список попали так называемые министерства, а также «государственный комитет деоккупации» и «парламент ЧРИ».

