18 мая 2026 в 00:18

Европе предрекли тяжелые последствия без переговоров с Россией

Немецкий эксперт Райнер Браун предупредил, что отказ Европы от переговоров с Россией может закончиться катастрофическими последствиями, передает Berliner Zeitung. Политика сдерживания не приведет ЕС к стабильности, подчеркнул он.

Евросоюз уже переживает ослабление экономики и потерю позиций в мировой торговле, добавил Браун. По его словам, деиндустриализация Европы стала заметной даже по сравнению с ситуацией пятилетней давности.

Эксперт подчеркнул, что власти ЕС делают ставку на противостояние с Россией и Китаем вместо поиска компромиссов. Дальнейшая милитаризация представляет угрозу для экономической и социальной модели Европы, отметил он.

До этого Браун заявил: Москва больше не намерена терпеть выходки Запада. По его словам, Россия демонстрирует позицию сильной державы, которую необходимо уважать. Он отметил, что на Западе любые действия России воспринимают исключительно как конфронтацию. Образ РФ как врага долгое время определял политику Германии, подчеркнул эксперт.

