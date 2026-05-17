День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 23:19

Куба не стала молчать после обвинений от США в адрес Гаваны

Постпред Кубы при ООН Соберон Гусман отверг обвинения в угрозах безопасности США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман отверг заявления о якобы существующей угрозе национальной безопасности США со стороны Гаваны, передает ТАСС. Поводом для комментария стала публикация портала Axios о предполагаемых планах острова использовать беспилотники против американских объектов.

Куба не представляет угрозы для национальной безопасности США. Любой, кто утверждает обратное, лжет, — заявил Соберон Гусман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на Кубе сложилась сложная обстановка из-за топливного кризиса. По словам представителя Кремля, Москва поддерживает контакты с кубинским руководством.

До этого политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Куба использует переговоры с США для затягивания времени до выборов в конгресс. По его мнению, на самом деле кубинцы не готовы к сделке на условиях главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, президент США заявил: Вашингтон намерен заняться Кубой. По его словам, выработка дальнейшего курса станет одним из приоритетов после других внешнеполитических задач. Глава государства отметил, что контактами с кубинскими властями занимается госсекретарь Марко Рубио.

Мир
Куба
США
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Балтийского флота РФ: почему даже НАТО до жути боится русских кораблей
ПВО за неделю сбила тысячи украинских БПЛА над Россией
Саудовская ПВО перехватила три иракских дрона
Москву впервые с 1904 года накрыло рекордное количество осадков
В Британии заявили о новой фазе мирового энергетического кризиса
В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной
Европе предрекли тяжелые последствия без переговоров с Россией
Спецпосланник США Лэндри прибыл в столицу Гренландии
Конфликт с Медведевой, Тутберидзе, роман с Кридом: как живет Алина Загитова
В Турции погибли полицейские в перестрелке с подозреваемым
В Германии призвали Европу сделать шаг навстречу России
В Китае произошло самое мощное землетрясение
Куба не стала молчать после обвинений от США в адрес Гаваны
В Литве нашли обломки беспилотника
Беспилотник ВСУ взорвался во дворе жилого дома в Энергодаре
США и Китай неожиданно нашли общий язык по КНДР и Ирану
В Запорожской области произошло аварийное отключение электричества
Закон о смертной казни для террористов вступил в силу в Израиле
Два истребителя столкнулись в воздухе на авиашоу в США
В Иране раскрыли, кто контролирует переговоры с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.