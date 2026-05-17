Куба не стала молчать после обвинений от США в адрес Гаваны Постпред Кубы при ООН Соберон Гусман отверг обвинения в угрозах безопасности США

Постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман отверг заявления о якобы существующей угрозе национальной безопасности США со стороны Гаваны, передает ТАСС. Поводом для комментария стала публикация портала Axios о предполагаемых планах острова использовать беспилотники против американских объектов.

Куба не представляет угрозы для национальной безопасности США. Любой, кто утверждает обратное, лжет, — заявил Соберон Гусман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на Кубе сложилась сложная обстановка из-за топливного кризиса. По словам представителя Кремля, Москва поддерживает контакты с кубинским руководством.

До этого политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Куба использует переговоры с США для затягивания времени до выборов в конгресс. По его мнению, на самом деле кубинцы не готовы к сделке на условиях главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, президент США заявил: Вашингтон намерен заняться Кубой. По его словам, выработка дальнейшего курса станет одним из приоритетов после других внешнеполитических задач. Глава государства отметил, что контактами с кубинскими властями занимается госсекретарь Марко Рубио.