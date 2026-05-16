16 мая 2026 в 17:36

«Смысла нет»: американист о захвате Кастро США по венесуэльскому сценарию

Рауль Кастро Фото: Marcelino Vazquez/ Ain/ Ho/Global Look Press
США незачем нападать на Рауля Кастро, заявил политолог Константин Блохин. Так он прокомментировал новость о том, что американские власти допускают захват бывшего лидера Кубы, которому исполнилось 94 года.

Захватывать старого лидера смысла никакого нет. Я думаю, что это просто различные слухи, версии газет и так далее, потому что сейчас это бессмысленно для США. Во-первых, надо иранскую проблему решить. Во-вторых, Куба не такой лакомый кусок, как та же Венесуэла, Гренландия, тот же Иран. Поэтому я думаю, что это сейчас просто муссируется, чтобы поддерживать контекст, чтобы кубинцы не расслаблялись. Не думаю, что они решатся вообще Кубу как-либо трогать до окончания войны с Ираном, — отметил Блохин.

Велика вероятность, что и после окончания конфликта с Ираном США не станут нападать на Кубу, добавил политолог. По его словам, установление контроля над Гренландией смотрится выигрышнее, это легче исполнить, и больше прибыли можно получить.

С Кубой они могут себе позволить сосуществовать, как и все прежние администрации США. Нужно понимать, что сегодняшняя Куба – это не Куба прошлых десятилетий, накачанная оружием, — заключил Блохин.

Ранее сообщалось о том, что Минюст США может предъявить обвинения Раулю Кастро. При этом ведомство сначала должно получить поддержку большого жюри присяжных.

Яна Стойкова
