16 мая 2026 в 18:00

Неизвестные заперли в тесной клетке трех собак элитной породы

Под Петербургом неизвестные заперли в клетке трех собак породы кане-корсо

В Гатчинском районе Ленинградской области трех собак породы кане-корсо заперли в тесной клетке, сообщает 78.ru. Жительница поселка Пудость рассказала, что ночью она услышала громкий лай и скулеж, а затем наткнулась на псов.

Местные жители начали искать хозяев. По словам девушки, эти люди переехали недавно и их никто не знает. Сейчас неравнодушные подкармливают животных, которые жадно набрасываются на еду и воду. Одна из собак, предположительно, может быть кормящей матерью.

Девушка считает, что собак могли даже украсть, поскольку раньше их на этом участке не видели. Она планирует обратиться в управление ветеринарии и к волонтерам-зоозащитникам.

Ранее стало известно, что в Петербурге пса-заложника по кличке Умка вызволили с балкона, где он целыми днями выл от голода. Хозяйку питомца нашли в интернете, она долго не выходила на связь. Пса спас альпинист, который от соседей сверху спустился вниз к балкону. Собака была истощена, но ее состояние не критично.

До этого в Таиланде туристка из России оставила чихуахуа в автомобиле в жару. Теперь ей грозит тюрьма, а ее семилетнему ребенку — детский дом. По предварительной информации, официальное обвинение гласит, что женщина превысила допустимый срок пребывания в королевстве.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
