В США раскрыли масштабы морской блокады Ирана

СЕНТКОМ заявил о перенаправлении 78 судов в рамках морской блокады Ирана

С момента начала морской блокады Ирана американскими военными было принудительно перенаправлено 78 коммерческих судов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Еще четыре судна были выведены из строя.

78 коммерческих судов были перенаправлены, 4 судна были выведены из строя в целях обеспечения [блокады], — говорится в публикации.

Американские ВМС приступили к перехвату гражданского флота 13 апреля, намереваясь остановить движение всех судов, следующих в порты Исламской Республики или отходящих от ее берегов. Иранские власти расценивают эти действия как пиратство и терроризм.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп дал поручение своим помощникам разработать план продолжительной морской блокады Ирана. По его мнению, альтернативные варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут для Вашингтона большие риски.

До этого пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт сообщила, что Белый дом не будет раскрывать возможные сроки завершения блокады. Она отметила, что американские силы в регионе обеспечивают свободу навигации для судов, следующих в неиранские порты и обратно.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
