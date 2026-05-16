В США раскрыли масштабы морской блокады Ирана СЕНТКОМ заявил о перенаправлении 78 судов в рамках морской блокады Ирана

С момента начала морской блокады Ирана американскими военными было принудительно перенаправлено 78 коммерческих судов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Еще четыре судна были выведены из строя.

Американские ВМС приступили к перехвату гражданского флота 13 апреля, намереваясь остановить движение всех судов, следующих в порты Исламской Республики или отходящих от ее берегов. Иранские власти расценивают эти действия как пиратство и терроризм.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп дал поручение своим помощникам разработать план продолжительной морской блокады Ирана. По его мнению, альтернативные варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут для Вашингтона большие риски.

До этого пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт сообщила, что Белый дом не будет раскрывать возможные сроки завершения блокады. Она отметила, что американские силы в регионе обеспечивают свободу навигации для судов, следующих в неиранские порты и обратно.