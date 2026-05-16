16 мая 2026 в 18:10

Росатом рассказал о возобновлении работ на АЭС «Бушер», несмотря на риски

Лихачев: Росатом возобновил бетонирование второго энергоблока АЭС «Бушер»

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Росатом возобновил работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС «Бушер» в Иране, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, оборудование для энергоблока изготавливается в плановом порядке, но возвращать российский персонал на площадку в полном объеме пока преждевременно, передает ТАСС.

Наши специалисты, оставшиеся на площадке, уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками. Небольшое количество наших сотрудников компенсируется тем, что большинство из них — высококвалифицированные руководители. Техническая и консультационная поддержка развернута дистанционно, — рассказал Лихачев.

При этом он подчеркнул, что Росатом приступил к разработке планов по наращиванию численности персонала, однако вынужден учитывать военную обстановку. На прошлой неделе Иран и США вновь обменялись ударами, а в американской прессе появились публикации о возможном возобновлении конфликта.

Ранее Лихачев заявил, что ключевое оборудование для иранской атомной электростанции «Бушер» может быть отгружено в 2027 году. По его словам, проект остается для госкорпорации приоритетным, на российских предприятиях в плановом порядке продолжается изготовление оборудования.

