Стало известно, как сильно подорожает нефть из-за войны на Ближнем Востоке Bild: нефть может подорожать до $200 за баррель из-за войны на Ближнем Востоке

Стоимость нефти марки Brent может взлететь до $200 (14,6 тыс. рублей) за баррель из-за истощения мировых резервов в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке, полагает эксперт международной финансовой платформы Майкл Фитцсиммонс. По его словам, которые приводит газета Bild, вероятность такого сценария оценивается как 50 на 50.

В материале говорится, что сейчас через Ормузский пролив проходит лишь около 800 тыс. баррелей нефти в день вместо прежних 20 млн. Столь масштабный дефицит — более 12 млн баррелей в сутки — до сих пор удавалось сдерживать за счет распечатывания стратегических хранилищ, но, пишут журналисты, этот ресурс практически исчерпан.

Аналитики прогнозируют неизбежный скачкообразный рост цен на топливо, дефицит поставок и хаос в авиаперевозках, особенно в период летних каникул. При этом главными выгодополучателями энергетического кризиса остаются крупнейшие американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, чьи производственные мощности находятся вдали от зоны боевых действий, резюмирует издание.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на фоне конфликта вокруг Ирана и остановки транзита через Ормузский пролив мировые запасы нефти сократились до минимума с 2018 года. По данным Morgan Stanley, этот спад, составивший в марте-апреле рекордные 4,8 млн баррелей в сутки, стал крупнейшим за всю историю наблюдений.