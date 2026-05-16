16 мая 2026 в 17:57

Стало известно, как сильно подорожает нефть из-за войны на Ближнем Востоке

Bild: нефть может подорожать до $200 за баррель из-за войны на Ближнем Востоке

Стоимость нефти марки Brent может взлететь до $200 (14,6 тыс. рублей) за баррель из-за истощения мировых резервов в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке, полагает эксперт международной финансовой платформы Майкл Фитцсиммонс. По его словам, которые приводит газета Bild, вероятность такого сценария оценивается как 50 на 50.

Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет $200 за баррель до окончания кризиса [на Ближнем Востоке], составляет 50 на 50, — считает эксперт.

В материале говорится, что сейчас через Ормузский пролив проходит лишь около 800 тыс. баррелей нефти в день вместо прежних 20 млн. Столь масштабный дефицит — более 12 млн баррелей в сутки — до сих пор удавалось сдерживать за счет распечатывания стратегических хранилищ, но, пишут журналисты, этот ресурс практически исчерпан.

Аналитики прогнозируют неизбежный скачкообразный рост цен на топливо, дефицит поставок и хаос в авиаперевозках, особенно в период летних каникул. При этом главными выгодополучателями энергетического кризиса остаются крупнейшие американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, чьи производственные мощности находятся вдали от зоны боевых действий, резюмирует издание.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на фоне конфликта вокруг Ирана и остановки транзита через Ормузский пролив мировые запасы нефти сократились до минимума с 2018 года. По данным Morgan Stanley, этот спад, составивший в марте-апреле рекордные 4,8 млн баррелей в сутки, стал крупнейшим за всю историю наблюдений.

