15 мая 2026 в 14:24

«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке

Перенджиев: Иран примет пакт о ненападении при выводе баз США с Ближнего Востока

Иран согласится на подписание пакта о ненападении на Ближнем Востоке только при условии вывода всех американских военных баз с территории арабских государств, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, политолог Александр Перенджиев, комментируя соответствующую инициативу Саудовской Аравии. По его словам, без этого требования любой подобный договор будет никчемным.

Саудовская Аравия говорит о пакте ненападения на Ближнем Востоке. Но агрессия осуществлялась именно со стороны США против Ирана, поскольку в арабских государствах находятся американские военные базы. Тегеран, по сути, не воевал с соседями, хотя наносил удары по их территории, но только потому, что там есть войска Соединенных Штатов. Такой пакт о ненападении не может быть выполнен, поскольку арабские страны не являются гарантом того, что с их территории американцы не станут атаковать Исламскую Республику. Это хитрый момент. Саудиты немножко лукавят. Речь должна идти о выполнении требований Ирана, чтобы были убраны базы с территорий арабских государств. Тогда можно подписывать пакт о ненападении, — пояснил Перенджиев.

Ранее США направили ответ на письменное предложение Ирана о прекращении войны. По данным ближневосточных журналистов, Вашингтон отклонил предложенный Тегераном план из 14 пунктов. Иранская инициатива предполагала двухэтапный переговорный процесс. Первый был направлен на прекращение боевых действий на всех фронтах.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
