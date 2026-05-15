«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке

Иран согласится на подписание пакта о ненападении на Ближнем Востоке только при условии вывода всех американских военных баз с территории арабских государств, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, политолог Александр Перенджиев, комментируя соответствующую инициативу Саудовской Аравии. По его словам, без этого требования любой подобный договор будет никчемным.

Саудовская Аравия говорит о пакте ненападения на Ближнем Востоке. Но агрессия осуществлялась именно со стороны США против Ирана, поскольку в арабских государствах находятся американские военные базы. Тегеран, по сути, не воевал с соседями, хотя наносил удары по их территории, но только потому, что там есть войска Соединенных Штатов. Такой пакт о ненападении не может быть выполнен, поскольку арабские страны не являются гарантом того, что с их территории американцы не станут атаковать Исламскую Республику. Это хитрый момент. Саудиты немножко лукавят. Речь должна идти о выполнении требований Ирана, чтобы были убраны базы с территорий арабских государств. Тогда можно подписывать пакт о ненападении, — пояснил Перенджиев.

Ранее США направили ответ на письменное предложение Ирана о прекращении войны. По данным ближневосточных журналистов, Вашингтон отклонил предложенный Тегераном план из 14 пунктов. Иранская инициатива предполагала двухэтапный переговорный процесс. Первый был направлен на прекращение боевых действий на всех фронтах.