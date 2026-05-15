День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 11:29

США ответили на план Ирана по прекращению войны

США отклонили план Ирана по прекращению войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США направили ответ на письменное предложение Ирана о прекращении войны, сообщает газета Tehran Times. По данным издания, Вашингтон отклонил предложенный Тегераном план из 14 пунктов.

Иранская инициатива предполагала двухэтапный переговорный процесс. Первый этап был направлен на прекращение боевых действий на всех фронтах. После выполнения условий, выдвинутых Тегераном, предполагался переход ко второму этапу переговоров. Он должен был касаться урегулирования вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что перед Ираном сейчас стоит трудный выбор: либо заключить сделку с Соединенными Штатами, либо быть уничтоженным. Тегерану необходимо достичь соглашения с Вашингтоном, в противном случае последствия окажутся крайне тяжелыми, подчеркнул он. Трамп серьезно пригрозил стереть Исламскую Республику с лица земли.

До этого Трамп указывал, что военная операция США против Ирана будет продолжаться. Он подробно высказался о развитии ситуации на Ближнем Востоке. По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил его с результатами, достигнутыми во время второго президентского срока.

Мир
США
Иран
мирное урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский слетел с катушек»: Шеремет высказался об атаках на ЗАЭС
Пашинян обиделся из-за грибов и подал иск к Карапетяну
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило о серии ударов возмездия по объектам на Украине
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.