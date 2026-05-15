США ответили на план Ирана по прекращению войны

США направили ответ на письменное предложение Ирана о прекращении войны, сообщает газета Tehran Times. По данным издания, Вашингтон отклонил предложенный Тегераном план из 14 пунктов.

Иранская инициатива предполагала двухэтапный переговорный процесс. Первый этап был направлен на прекращение боевых действий на всех фронтах. После выполнения условий, выдвинутых Тегераном, предполагался переход ко второму этапу переговоров. Он должен был касаться урегулирования вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что перед Ираном сейчас стоит трудный выбор: либо заключить сделку с Соединенными Штатами, либо быть уничтоженным. Тегерану необходимо достичь соглашения с Вашингтоном, в противном случае последствия окажутся крайне тяжелыми, подчеркнул он. Трамп серьезно пригрозил стереть Исламскую Республику с лица земли.

До этого Трамп указывал, что военная операция США против Ирана будет продолжаться. Он подробно высказался о развитии ситуации на Ближнем Востоке. По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил его с результатами, достигнутыми во время второго президентского срока.