«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану Трамп заявил, что Иран может заключить сделку с США или быть уничтожен

Перед Ираном сейчас стоит трудный выбор: либо заключить сделку с Соединенными Штатами, либо быть уничтоженным, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Тегерану необходимо достичь соглашения с Вашингтоном, в противном случае последствия окажутся крайне тяжелыми, подчеркнул он. Трамп серьезно пригрозил стереть Исламскую Республику с лица земли.

Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать, — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп перечислил итоги работы своей администрации за 16 месяцев. Среди достижений он упомянул «военное уничтожение Ирана» и отметил, что «продолжение следует». Американский лидер также заявил о росте фондового рынка, увеличении пенсионных накоплений, притоке инвестиций в экономику США.

До этого Трамп указывал, что военная операция США против Ирана будет продолжаться. Он подробно высказался о развитии ситуации на Ближнем Востоке. По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил его с результатами, достигнутыми во время второго президентского срока.