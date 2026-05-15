День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 07:05

«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану

Трамп заявил, что Иран может заключить сделку с США или быть уничтожен

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед Ираном сейчас стоит трудный выбор: либо заключить сделку с Соединенными Штатами, либо быть уничтоженным, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Тегерану необходимо достичь соглашения с Вашингтоном, в противном случае последствия окажутся крайне тяжелыми, подчеркнул он. Трамп серьезно пригрозил стереть Исламскую Республику с лица земли.

Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать, — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп перечислил итоги работы своей администрации за 16 месяцев. Среди достижений он упомянул «военное уничтожение Ирана» и отметил, что «продолжение следует». Американский лидер также заявил о росте фондового рынка, увеличении пенсионных накоплений, притоке инвестиций в экономику США.

До этого Трамп указывал, что военная операция США против Ирана будет продолжаться. Он подробно высказался о развитии ситуации на Ближнем Востоке. По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил его с результатами, достигнутыми во время второго президентского срока.

США
Иран
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия вышел 30 тыс. рублей
В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции
Педиатр назвал грозные симптомы менингита
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 мая: инфографика
Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая
ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью
ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС
Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа
В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы
«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет
«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.