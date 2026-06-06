Вся идеология современной Украины основана на памяти о «демонах прошлого», написал в социальных сетях председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По мнению сенатора, этих демонов невозможно победить.

Он подчеркнул, что Украина не имеет других основ, кроме памяти о прошлых проблемах, поскольку держится на них. В ультранационализме, который стал идейной основой страны, отсутствуют достойные образцы для подражания, констатировал политик.

О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск (премьер-министр Польши Дональд Туск. — NEWS.ru), если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет, — резюмировал он.

Ранее Пушков отмечал, что за последние 120 лет Германия уже в третий раз становится ведущей военной державой Европы. По его словам, подобное усиление вело к мировым войнам и катастрофам как для континента, так и для самой ФРГ. Немецкий канцлер Фридрих Мерц и стоящие за ним силы твердо намерены повторить опыт Гитлера, констатировал сенатор.