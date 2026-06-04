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04 июня 2026 в 13:13

«Самая опасная страна»: Пушков предупредил об угрозе милитаризации Германии

Сенатор Пушков: Германия рискует превратиться в самую опасную страну Европы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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За последние 120 лет Германия уже в третий раз становится ведущей военной державой Европы, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, подобное усиление вело к мировым войнам и катастрофам как для континента, так и для самой ФРГ. Создается ощущение, что немецкий канцлер Фридрих Мерц и стоящие за ним силы твердо намерены повторить опыт Гитлера, констатировал сенатор.

Германия рискует вновь превратиться не только в самую вооруженную, но и самую опасную страну Европы. Самую опасную не только для России, но и для Европы и, в конечном счете, для самой себя, — отметил он.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обвинил Москву в том, что Берлин впервые не избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН. После этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия окажется в изоляции из-за неудачи на выборах в Совбез Организации Объединенных Наций. По его словам, это нанесет чувствительный урон по репутации европейского государства на мировой арене и авторитету ее дипломатического корпуса.

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