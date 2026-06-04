Германия окажется в изоляции из-за неудачи на выборах в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который признал провал заявки страны на выборах непостоянных членов СБ ООН на период 2027–2028 годов. По словам Рара, это нанесет чувствительный урон по репутации европейского государства на мировой арене и авторитету ее дипломатического корпуса.

ФРГ впервые не смогла получить поддержку в ООН для места в СБ. Это существенный удар по престижу Германии, немецкой дипломатии. Последняя всегда хвасталась принципиальностью в защите международного права, «высокой моралью», продвижением защиты прав человека и либеральными ценностями. В ООН дали Германии неожиданный отпор, несмотря на то, что во главе Генассамблеи находится немка — Анналена Бербок. ФРГ выступала и выступает против многополярного мира. Этим Германия изолирует себя на международной арене, даже не замечая этого. Поучающий тон немецкой дипломатии останется, он никуда не уйдет. Это показывает реакция элит на поражение во время голосования в ООН. Германия говорит, что правительство не отступит от позиции по поддержке Украины и Израиля. С моей точки зрения, Берлин таким поведением будет усиливать свою изоляцию, — пояснил Рар.

По мнению политолога, дипломатический провал похоронит амбиции Мерца, который планировал превратить Германию в главного управляющего Европейского союза и провести милитаризацию всего континента под немецким началом. Он добавил, что реакция местных властей оказалась крайне неадекватной: вместо анализа ошибок глава МИД страны Йоханн Вадефуль с «угрюмым лицом» сразу же обвинил Москву в организации закулисных интриг против Берлина.

Провал Германии на выборах в СБ ООН скажется на попытках Мерца сделать страну лидером ЕС и милитаризировать Европу под немецкой эгидой. Неудивительно, что Вадефуль с угрюмым лицом обвинил Россию в «интригах против Германии». Немецкие элиты никак не могут понять, что их так называемая принципиальность в вопросах международного права на самом деле ничего не стоит, — заключил Рар.

Ранее Вадефуль обвинил Москву в том, что Берлин впервые не избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Для получения места ФРГ требовалось набрать большинство в две трети голосов, а Германия смогла получить всего 104 голоса из 127. Таким образом, страна не смогла преодолеть необходимый порог.