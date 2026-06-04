ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 13:02

ФРГ предрекли незавидное будущее после недопуска в Совет Безопасности ООН

Политолог Рар: Германия окажется в изоляции из-за провала на выборах в СБ ООН

Германия, Берлин Германия, Берлин Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия окажется в изоляции из-за неудачи на выборах в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который признал провал заявки страны на выборах непостоянных членов СБ ООН на период 2027–2028 годов. По словам Рара, это нанесет чувствительный урон по репутации европейского государства на мировой арене и авторитету ее дипломатического корпуса.

ФРГ впервые не смогла получить поддержку в ООН для места в СБ. Это существенный удар по престижу Германии, немецкой дипломатии. Последняя всегда хвасталась принципиальностью в защите международного права, «высокой моралью», продвижением защиты прав человека и либеральными ценностями. В ООН дали Германии неожиданный отпор, несмотря на то, что во главе Генассамблеи находится немка — Анналена Бербок. ФРГ выступала и выступает против многополярного мира. Этим Германия изолирует себя на международной арене, даже не замечая этого. Поучающий тон немецкой дипломатии останется, он никуда не уйдет. Это показывает реакция элит на поражение во время голосования в ООН. Германия говорит, что правительство не отступит от позиции по поддержке Украины и Израиля. С моей точки зрения, Берлин таким поведением будет усиливать свою изоляцию, — пояснил Рар.

По мнению политолога, дипломатический провал похоронит амбиции Мерца, который планировал превратить Германию в главного управляющего Европейского союза и провести милитаризацию всего континента под немецким началом. Он добавил, что реакция местных властей оказалась крайне неадекватной: вместо анализа ошибок глава МИД страны Йоханн Вадефуль с «угрюмым лицом» сразу же обвинил Москву в организации закулисных интриг против Берлина.

Провал Германии на выборах в СБ ООН скажется на попытках Мерца сделать страну лидером ЕС и милитаризировать Европу под немецкой эгидой. Неудивительно, что Вадефуль с угрюмым лицом обвинил Россию в «интригах против Германии». Немецкие элиты никак не могут понять, что их так называемая принципиальность в вопросах международного права на самом деле ничего не стоит, — заключил Рар.

Ранее Вадефуль обвинил Москву в том, что Берлин впервые не избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Для получения места ФРГ требовалось набрать большинство в две трети голосов, а Германия смогла получить всего 104 голоса из 127. Таким образом, страна не смогла преодолеть необходимый порог.

Европа
Германия
ООН
Фридрих Мерц
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин рассказал о давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
«Круг замкнулся»: Лавров о непоследовательности США по вопросу Украины
Организаторы раскрыли, где пройдет следующий конкурс красоты БРИКС
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.