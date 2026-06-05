Трамп раскрыл свои планы на Кубу Трамп исключил эскалацию конфликта между США и Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает эскалации конфликта с Кубой. В ходе пресс-конференции, проходившей на военной базе Эндрюс, он отметил, что в развитии дальнейшего конфликта нет необходимости.

Нет. Эскалации не будет, — отметил он.

Трамп также поделился своим мнением о текущей ситуации на Кубе, утверждая, что страна находится в состоянии хаоса и «распадается на части». По его словам, кубинские власти утратили контроль над ситуацией в стране и это привело к серьезным проблемам.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ставит целью смену государственного строя на Кубе. По его словам, от «жесткого и неприятного» режима необходимо избавиться. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты начнут «помогать» Кубе сразу после Ирана.

До этого Вашингтон ввел санкции против членов семьи бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, включая его сына и внука. Согласно опубликованному Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США документу, в санкционный список вошли пять человек.