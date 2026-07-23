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23 июля 2026 в 21:31

Россия пообещала добиться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия будет добиваться адекватной реакции руководства Секретариата ООН на преступления ВСУ против мирного населения, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Александра Алимова с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой. В министерстве подчеркнули, что особый акцент во время встречи сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий.

Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов всемирной организации на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения нашей страны, — сказано в сообщении.

Ранее Лантратова сообщила, что от действий Киева с 2014 года пострадали более 44 тыс. мирных жителей Донбасса, 12 тыс. из них погибли. Омбудсмен также рассказала, что лично видела преступления ВСУ и становилась свидетельницей того, как военные использовали детей в качестве живого щита и похищали их для выхода из окружения.

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