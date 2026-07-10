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10 июля 2026 в 19:18

Лантратова раскрыла ужасающую статистику по жертвам Киева в Донбассе

Лантратова: 12 тыс. жителей Донбасса погибли из-за действий Киева с 2014 года

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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От действий Киева с 2014 года пострадали более 44 тыс. мирных жителей Донбасса, 12 тыс. из них погибли, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области». Она подчеркнула, что лично была в регионе в 2014 году и видела преступления украинской армии, передает ТАСС.

Я своими глазами тогда увидела преступления киевского режима. Я видела, как украинская армия превращает детей в живой щит, как неонацисты крадут детей, чтобы выйти из окружения, а потом их выбрасывают. Я никогда не забуду те колясочки, где оставались одинокие дети, совершенно одни, — заявила Лантратова.

Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что ее аппарат собирает доказательства преступлений Киева. Материалы уже направляют в ООН и ОБСЕ.

До этого Лантратова констатировала, что четверть всех ударов ВСУ приходится на Херсонскую область. По ее словам, регион находится под особенно интенсивным огнем. Лантратова также обратила внимание на резкие высказывания советника президента Украины Владимира Зеленского Юрия Подоляка, который призвал украинцев избавиться от русских, «чтобы на Херсонской земле вообще забыли слово „русские“».

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