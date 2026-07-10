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10 июля 2026 в 16:37

Лантратова назвала регион, на который приходится четверть ударов ВСУ

Лантратова: четверть всех ударов ВСУ приходится на Херсонскую область

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Четверть всех ударов Вооруженных сил Украины приходится на Херсонскую область, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, которые приводит ТАСС, регион находится под особенно интенсивным огнем.

Сегодня особенно тяжело Херсонской области. На нее приходится около четверти всех украинских ударов по нашим объектам гражданской инфраструктуры, — подчеркнула омбудсмен.

Лантратова также обратила внимание на резкие высказывания советника Владимира Зеленского Юрия Подоляка, который призвал украинцев избавиться от русских, «чтобы на Херсонской земле вообще забыли слово „русские“». По мнению омбудсмена, после подобных заявлений становится понятно, почему по мирным кварталам летят беспилотники, уничтожаются школы, машины скорой помощи, автобусы, жилые дома и объекты жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что с начала эскалации ударов Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции и Энергодару погибли семь человек, 40 человек пострадали. Там отметили, что среди погибших числится один сотрудник станции.

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