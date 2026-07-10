В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара Росатом: с начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару погибли семь человек

С начала эскалации ударов Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодару погибли семь человек, 40 человек пострадали, сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом» в канале на платформе в МАКС. Среди погибших числится один сотрудник станции.

Всего с начала эскалации погибло семь человек, из них один сотрудник станции (ЗАЭС. — NEWS.ru), 40 человек пострадали в результате атак ВСУ, — указано в сообщении.

Ранее пресс-центр Росатома сообщил, что в Калининграде прошли межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Главной темой обсуждений стал вопрос обеспечения безопасности станции.

До этого глава госкорпорации Алексей Лихачев констатировал, что ВСУ продолжили наносить интенсивные удары по району Запорожской АЭС и городу Энергодару. Он отметил, что за одни сутки было зафиксировано более 60 попыток атак со стороны украинских войск. Лихачев выразил уверенность, что украинской стороне не удастся достичь своих деструктивных целей. По его словам, работающий на объекте персонал ЗАЭС ежедневно демонстрирует огромный профессионализм и личное мужество.