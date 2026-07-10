Лантратова рассказала, куда направляет доказательства преступлений Киева

Аппарат уполномоченного по правам человека в России на системной основе собирает доказательства преступлений Киева, сообщила Яна Лантратова на международной онлайн-встрече о терроре в Херсонской области. Эти материалы уже направляются в ООН, ОБСЕ и другие структуры, сообщает ТАСС.

Наш аппарат уполномоченного по правам человека на системной основе фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима, в том числе факты нарушения международного гуманитарного права. Эти материалы нами направляются в международные структуры — в ООН, ОБСЕ, другие структуры, — сказала Лантратова.

Уполномоченная по правам человека в РФ также заявила, что четверть всех ударов ВСУ приходится на Херсонскую область. По ее словам, регион находится под особенно интенсивным огнем. Лантратова также обратила внимание на резкие высказывания советника президента Украины Владимира Зеленского Юрия Подоляка, который призвал украинцев избавиться от русских, «чтобы на Херсонской земле вообще забыли слово „русские“».

Ранее омбудсмен рассказала, что международные правозащитники начали признавать преступления украинских военных. Она посылала обращения с фактами правонарушений против мирных жителей в Совет по правам человека, ОБСЕ и Верховному комиссару ООН по правам человека.