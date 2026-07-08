Международные правозащитные организации впервые за долгое время начали признавать преступления Киева, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, в адрес российских структур стали поступать ответы от международных правозащитных организаций, в которых, как утверждается, признаются нарушения со стороны Украины.

По всем фактам преступлений против мирных людей мы информируем международную общественность: Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет по правам человека, ОБСЕ. Надо отметить, что впервые за долгое время, действительно, сейчас стали поступать ответы, где все-таки признают, что факты есть, — отметила Лантратова.

Ранее Лантратова сообщила, что мирные жители Курской области, находившиеся в плену у ВСУ, освобождены. По ее словам, судьба части пропавших без вести жителей региона до сих пор остается неизвестной. Лантратова отметила, что их поиски продолжаются, а также добавила, что находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном.