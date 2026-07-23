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23 июля 2026 в 22:20

Саудовский принц найден мертвым в одном из лондонских отелей

Telegraph: саудовский принц был найден мертвым в элитной гостинице в Лондоне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В ноябре прошлого года в элитной гостинице Лондона был обнаружен мертвым один из саудовских принцев, дальний родственник короля Салмана. Как пишет The Daily Telegraph, причиной смерти стала передозировка алкоголя и наркотиков.

Тело 29-летнего Абдуллы бин Фахада бин Абдуллы бин Абдулазиза бин Джалави аль Сауда нашел уборщик в ванной комнате номера отеля Marriott в Кенсингтоне. Согласно материалам судебного разбирательства, он страдал зависимостью от алкоголя и алпразолама и за три месяца до гибели проходил лечение в лондонской клинике.

Вскрытие показало, что хронических заболеваний у него не было, а смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной сочетанием наркотиков и алкоголя. Принц приходился потомком прапрадеда действующего короля Саудовской Аравии.

Ранее 28-летняя диджей из России была найдена мертвой в ванной комнате отеля на горном курорте Касоль в индийском штате Химачал-Прадеш, куда она приехала для участия в музыкальном фестивале Back in the Mountains. Как информировал Telegram-канал SHOT, перед этим девушка остановилась у подруги в гостевом доме. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая передозировку наркотическими веществами, а также их возможное сочетание с алкоголем или снотворным.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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Саудовский принц найден мертвым в одном из лондонских отелей
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