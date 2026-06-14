Тело россиянки обнаружено в отеле в Индии Российская диджей умерла во время поездки на музыкальный фестиваль в Индии

28-летняя российская диджей была найдена мертвой в ванной комнате отеля на горном курорте Касоль в индийском штате Химачал-Прадеш, куда она приехала для участия в музыкальном фестивале Back in the Mountains, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка остановилась у подруги в гостевом доме.

По информации канала, накануне знакомая обнаружила Дарью без сознания в ванной и вызвала скорую помощь, однако спасти ее не удалось — смерть наступила до приезда медиков. Тело направлено на экспертизу, точная причина гибели будет установлена позже.

Рассматриваются различные версии произошедшего, включая передозировку наркотическими веществами, а также их возможное сочетание с алкоголем или снотворным. Полиция штата проводит расследование, посольство России в Индии выясняет обстоятельства случившегося.