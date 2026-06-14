В Индии женщина убила своих детей и покончила с собой

В Индии женщина убила своих детей и покончила с собой В индийском штате Телангана женщина лишила жизни двух своих малолетних детей

В индийском штате Телангана 32-летняя женщина покончила с собой и перед этим убила двух своих детей, сообщает Times of India. Трагедия произошла в субботу, 13 июня, в деревне Адави Венкатапурам.

Отмечается, что жертвами стали ее шестилетний сын и четырехлетняя дочь. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили записку. Тела погибших детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Ранее жительницу американского штата Массачусетс Линдси Клэнси заподозрили в удушении троих своих малолетних детей спортивными эспандерами. Окружная прокуратура настаивает на преднамеренном характере преступления и особой жестокости женщины.

Также региональное следственное управление СК России по Кировской области сообщило, что женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего двухмесячного сына. Известно, что ее сожитель помог спрятать тело в хозяйственной постройке.