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14 июня 2026 в 11:51

В Индии женщина убила своих детей и покончила с собой

В индийском штате Телангана женщина лишила жизни двух своих малолетних детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В индийском штате Телангана 32-летняя женщина покончила с собой и перед этим убила двух своих детей, сообщает Times of India. Трагедия произошла в субботу, 13 июня, в деревне Адави Венкатапурам.

Отмечается, что жертвами стали ее шестилетний сын и четырехлетняя дочь. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили записку. Тела погибших детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Ранее жительницу американского штата Массачусетс Линдси Клэнси заподозрили в удушении троих своих малолетних детей спортивными эспандерами. Окружная прокуратура настаивает на преднамеренном характере преступления и особой жестокости женщины.

Также региональное следственное управление СК России по Кировской области сообщило, что женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего двухмесячного сына. Известно, что ее сожитель помог спрятать тело в хозяйственной постройке.

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