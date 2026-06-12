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12 июня 2026 в 10:55

Женщина жестоко убила своих детей спортивным инвентарем

Мать задушила троих детей эспандерами в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница американского штата Массачусетс Линдси Клэнси задушила троих своих малолетних детей с использованием спортивных эспандеров, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы. Окружная прокуратура настаивает на преднамеренном характере преступления и особой жестокости женщины, тогда как защита утверждает, что обвиняемая действовала в состоянии тяжелого послеродового психоза.

Инцидент произошел 24 января 2023 года в семейном доме в городе Даксбери. Супруг обвиняемой Патрик Клэнси, вернувшись домой, обнаружил в подвале тела детей — пятилетней Коры, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллена. Во время звонка в службу 911 мужчина сообщил диспетчеру о случившемся. Прибывшим на место полицейским он заявил, что к гибели всех троих причастна его жена.

Ранее региональное следственное управление СК России по Кировской области сообщило, что женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего двухмесячного сына, а ее сожитель помогал прятать труп в сарае. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела по статьям об убийстве малолетнего и о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

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