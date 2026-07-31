Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 12:40

Автомобиль с тремя девушками загорелся на дороге в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ростове-на-Дону на проезжей части загорелся автомобиль, в котором находились три девушки, сообщает Telegram-канал «Новости Ростова». Причины возгорания пока неизвестны. Возгорание возникло в передней части кроссовера.

В результате пожара у машины сгорел пластиковый передний бампер. Также были повреждены капот, двери и лобовое стекло.

Ранее стало известно, что в Чеховском городском округе водитель погиб в результате ДТП. Авария случилась около 22:00 в районе деревни Еськино. Автомобиль Volkswagen съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся. Предварительно, водитель не справился с управлением. Мужчина погиб на месте, его личность сейчас устанавливается.

Между тем сообщалось, что в Москве после серьезного ДТП загорелся автомобиль BMW. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли в результате пожара. Также уточняется, что одним из участников аварии был мотоциклист — он получил травмы.

Регионы
Ростов-на-Дону
автомобили
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке
Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии
Медведчук оценил итоги визита Зеленского в США
В Петербурге откроют еще одно здание Кунсткамеры
В РЖД раскрыли финансовое положение компании
Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Кинолог назвал неочевидные причины постоянного вылизывания у собак
Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и Солнце
В ДНР рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на автобус
Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления
Путин встретился с главой РЖД
Лукашенко подарили большую скульптуру коровы
В Прикамье убрали незаконную свалку на территории памятника природы
Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП
В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта
Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции
Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана
Россиянам рассказали, какие машины нужно тщательнее проверять при покупке
Лифт рухнул на рабочего в Москве
ВСУ атаковали пассажирский автобус в ДНР
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.