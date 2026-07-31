Автомобиль с тремя девушками загорелся на дороге в Ростове-на-Дону

Автомобиль с тремя девушками загорелся на дороге в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на проезжей части загорелся автомобиль, в котором находились три девушки, сообщает Telegram-канал «Новости Ростова». Причины возгорания пока неизвестны. Возгорание возникло в передней части кроссовера.

В результате пожара у машины сгорел пластиковый передний бампер. Также были повреждены капот, двери и лобовое стекло.

Ранее стало известно, что в Чеховском городском округе водитель погиб в результате ДТП. Авария случилась около 22:00 в районе деревни Еськино. Автомобиль Volkswagen съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся. Предварительно, водитель не справился с управлением. Мужчина погиб на месте, его личность сейчас устанавливается.

Между тем сообщалось, что в Москве после серьезного ДТП загорелся автомобиль BMW. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли в результате пожара. Также уточняется, что одним из участников аварии был мотоциклист — он получил травмы.