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23 июля 2026 в 21:21

Японию обвинили в недружественном курсе по отношению к России

МИД: Япония проводит недружественный курс в адрес России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Токио следует недружественному курсу в отношениях с Москвой, заявили РИА Новости в МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что Япония пытается сфабриковать необоснованные обвинения в адрес сотрудников загранучреждений России.

Не в первый раз мы убеждаемся в том, что японская сторона продолжает различного рода попытки сфабриковать необоснованные обвинения в адрес наших дипломатов и сотрудников росзагранучреждений, — указал МИД.

Отмечается, что поводом для комментария стали сообщения прессы об утекших в Сеть документах японского дипломата. По информации СМИ, в них были данные, указывающие на попытки слежки за россиянами.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что размещение Японией американских ракетных комплексов Typhon создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. По его словам, Москва внимательно следит за расширением военной активности Токио.

До этого КНДР обвинила Японию в наращивании наступательного военного потенциала и подготовке к «заморской агрессии». По информации местных журналистов, Токио под предлогом укрепления обороны в Тихом океане рассматривает возможность разработки и развертывания беспилотных подводных лодок, способных нести торпеды и мины.

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