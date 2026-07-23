Заявления нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о русском народе доказывают неонацистскую идеологию, которой придерживаются киевские власти, заявила в беседе с ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она ответила на слова военачальника, что русская нация якобы не имеет права на существование.

Вот поэтому им одно название — неонацисты, — сказала Захарова.

Ранее Драпатый негативно высказался насчет населения Донбасса. По его мнению, они — «не желающий работать контингент». Со слов главкома ВСУ, жители региона хотят жить на всем готовом. Главком заявил, что их надо перевоспитывать и работать над воспитанием национальной украинской идентичности.

Позицию Драпатого раскритиковал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отметил, что не главкому ВСУ решать, где и как жить русским жителям. По его мнению, подобные высказывания только вредят репутации Киева. Арестович напомнил, что прерогатива Драпатого — исключительно вопросы в пределах должностной компетенции.