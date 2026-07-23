Участки у поместья Пугачевой выставили на торги Участки возле особняка Аллы Пугачевой выставили на торги после проверки

Федеральное агентство водных ресурсов выставило на аукцион два участка прибрежной территории, расположенных рядом с поместьем певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске, передает Telegram-канал «112». Начальная цена права аренды этих объектов составляет 11,6 тыс. и 2,4 тыс. рублей.

Торги были организованы после того, как в ходе проверок на данной территории обнаружили различные нарушения. Разбирательство инициировали из-за жалоб предпринимателя Глеба Рыськова, который свыше года добивался проверки законности использования водной акватории. Теперь прибрежная зона ищет нового арендатора через открытый аукцион.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил сделать из особняка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь реабилитационный центр для участников специальной военной операции. Он отметил, что так недвижимость звезды будет приносит реальную пользу обществу.

До этого стало известно, что певица столкнулась с трудностями при продаже своей московской квартиры. Цена на квартиру была снижена с первоначальной стоимости в 420 млн рублей до 390 млн рублей. Риелторы отмечают, что продать квартиру знаменитости в нынешних условиях довольно сложно.