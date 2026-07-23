«Ожидания высокие»: Масалитин о готовности команд к новому сезону РПЛ

Новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует уже 24 июля, участие в нем примут 16 команд из 11 городов страны. В интервью NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о том, кто будет бороться за высокие места, какие команды могут удивить и где стоит продолжить карьеру звезде «Локомотива» Алексею Батракову.

О «Зените», «Краснодаре» и «Спартаке»

— Действующий чемпион — «Зенит». Какие ожидания от коллектива Сергея Семака в этом году?

— «Зенит» в Суперкубке не впечатлил, но сборная Испании тоже забуксовала на старте (в первом матче ЧМ по футболу в 2026 году Испания не смогла обыграть сборную Кабо-Верде, однако в конечном счете стала победительницей чемпионата. — NEWS.ru). Сезон длинный, все можно будет исправить. У «Зенита» каждый год задача одна и та же — все повыигрывать. А какие ставить еще? С такой поддержкой во всех инстанциях, бюджетом по-другому не поймут. Сезон все покажет, но я думаю, что главными соперниками петербуржцев в борьбе за чемпионство станут «Спартак» и «Краснодар».

— На что будут рассчитывать красно-белые в сезоне?

— В Суперкубке они сыграли хорошо, даже без центрального нападающего. Посмотрим, как будет, потому что ожидания в начале у «Спартака» высокие. В тройку они должны попадать точно. Хороший состав, хороший бюджет. Главное — правильно этим всем распорядиться. Они вполне могут один круг сыграть хорошо, а во втором — провалиться.

Суперкубок России — 2026. Матч между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и «Спартаком» (Москва) в Нижнем Новгороде Фото: Kondrov Andrey/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

— «Краснодар» начнет сезон без двух лидеров — Эдуард Сперцян уехал в Саудовскую Аравию, а Джон Кордоба пропустит первые туры из-за травмы. Справятся?

— Это два игрока, которые определяли игру. Очевидно, понадобится замена. Вопрос в том, как быстро это произойдет. Да и приобретения были сделаны неплохие: [Дмитрий] Воробьев вернулся домой — он краснодарский. Естественно, остались люди, которые уже становились чемпионами и боролись за него, всегда были на виду. Будут в тройке и бороться за чемпионство — а куда еще должна целиться команда с таким бюджетом?

О московских командах

— У ЦСКА молодой российский тренер, но в предсезонке ни одной победы.

— Руководство пошло на риск. Назначили неопытного тренера и сейчас посмотрят, как все пойдет. Вдруг сейчас случатся два-три поражения, и снова начнутся разговоры об отставке. Этот негатив может давить и на тренера, и на игроков. [Дмитрий] Игдисамов наговорил очень много, наобещал, все зафиксировано. Вот и посмотрим, как он подготовил команду. Молодежь? Это хорошо, когда команда выигрывает, и от внедрения одного-двух юных игроков ничего не изменится. За результаты тревожно. В тройку они, конечно, не попадут, но из шестерки вывалиться не должны. Если Игдисамова не снимут в первые 5–7 туров, то он доработает до паузы. А там нужно будет смотреть, как начнет подготовку.

— «Локомотив» потерял Воробьева и не планирует никого подписывать на позицию нападающего. С уходом Дмитрия Баринова концовка прошлого сезона получилась смазанной.

— Клуб выбрал такое направление — развитие своих российских футболистов. Это правильно. Зачем академия работает? Чтобы выпускать игроков, которые составят конкуренцию основе. «Локомотив» испытывает финансовые проблемы — возможно, эта проблема влияет на игроков. Они не чувствуют, что будет завтра. Поэтому игроки начинают искать места, где условия получше. Понятно, что, если это будет выгодно клубу, лучше продать, чтобы получить деньги. Скорее всего, «Локомотив» вне тройки. Но в верхней части таблицы точно будут.

Товарищеский матч между футбольными командами «Локомотив» (Москва) и ЦСКА Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

— В «Динамо» вернулся Сандро Шварц, который выигрывал бронзовые медали. Повторит успех в этот заход?

— У «Динамо» хороший состав. Есть и свои яркие звезды — [Константин] Тюкавин, [Ярослав] Гладышев, [Даниил] Фомин, молодежь на подходе. Конкуренция есть, хорошо работает академия. Здорово выстроена вертикаль: молодые игроки знают, что при хорошем отношении могут попасть в состав. Единственное, что мешает, — частая смена тренеров. Каждый мыслит по-своему, игрокам тяжело сразу переварить эту информацию и дать результат.

При [Ролане] Гусеве вроде играли хорошо, но клуб ничего не завоевал. Руководство взяло на себя ответственность и вернуло Шварца. Все должно быть подкреплено результатом. Сейчас его не будет — кто будет отвечать? Шварцу-то все равно. Даже если не получится, он обезопасил себя: получит свою неустойку и спокойно уедет с деньгами. В целом «Динамо» может попробовать побиться за бронзу. За чемпионство, конечно, нет, а вот зацепить медаль — вполне реально.

О «Балтике», «Рубине», новичках

— В прошлом сезоне выстрелила «Балтика». Смогут ли они удержать заданный темп в этом сезоне?

— Посмотрим. Смогут ли они восстановиться? Получится ли у [Андрея] Талалаева снова выжимать максимум? Свое место в середине таблицы они займут. После прошлого сезона недооценки со стороны соперников не будет точно. Первая игра уже не за горами — с ЦСКА (матч состоится 24 июля в 20:00. — NEWS.ru). Судя по прошлому сезону, «Балтика» точно будет хорошо готова физически. Кто кого перебегает, тот того и переиграет. В начале прошлого сезона «Спартак» недооценил «Балтику», а они взяли и хлопнули их. Если забирать мяч и оставлять без него, тогда будет тяжело бегать весь матч. А если дают возможность играть в стык, один в один… Этим «Балтика» и берет — разбирает все на микродуэли и эти микродуэли выигрывает.

Футбольный матч между «Спартаком» (Москва) и «Балтикой» (Калининград) на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве, 2025 год Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

— Во втором круге «Рубин» показал, что может доставлять проблемы даже лидерам. Смогут навязать борьбу за медали?

— Нет, туда точно не влезут, к большому сожалению. Если бы было нормальное финансирование, пару игроков прикупить. [Франк] Артига, конечно, будет выжимать максимум, но в лучшем случае зайдут в шестерку.

— Какие команды покинут РПЛ?

— За нижнюю часть вообще тревожно. У «Ростова» финансовые проблемы, распродают своих лидеров. Как команда будет играть — непонятно. Определенные трудности есть у «Факела», махачкалинского «Динамо».

— Кто из новичков лиги может удивить? За кем интересно будет последить?

— Вообще не понимаю, что из себя представляет «Родина». Будет интересно посмотреть. Первые выводы можно будет делать через 5–7 игр: кто-то выстрелит, кто-то просядет. Слышал, что там работает испанский специалист и они приятно удивляют.

Об Алексее Батракове

— Главная звезда «Локомотива» Алексей Батраков мог перейти в ПСЖ, но не сложилось. Какой путь развития карьеры посоветовали бы ему вы?

— Направление [для развития карьеры] правильное — уехать за рубеж. Но для этого одного желания недостаточно: нужно много тренироваться. Просто так куда-то поехать можно, но играть ты не будешь. Батраков — человек творческий, он не может постоянно бегать и толкаться. Соответственно, Англия и Германия не для него. Испания, Португалия, может быть, Бельгия — чемпионаты, где играют в основном в атаку, там можно проявить свои лучшие качества. Если Батраков уедет — в «Локомотиве» будет вообще все очень грустно.

Алексей Батраков Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Я бы поступил так: назвал бы сумму, грубо говоря, €30 млн, но перед этим отправил бы его на год в аренду с правом выкупа. Подошел — хорошо, не подошел — вернулся в клуб. [Арсен] Захарян вон уехал, три года не играет, травмирован или еще что-то. Зачем таким образом людям карьеры ломать? Или [Федор] Чалов, который тоже очень хотел уехать. Я ему писал: «Заключай контракт с ЦСКА на выгодных условиях, а после тридцати уже спокойно можно куда-нибудь в Австрию, Швейцарию, Грецию». А он взял и своим отъездом всю карьеру себе сломал.

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