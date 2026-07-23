Продюсер ответил, как изменится образ SHAMAN после сжигания кожаных штанов

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, примерит более строгий и официальный образ после сжигания кожаных штанов, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, смена имиджа является распространенным методом, который помогает артистам избежать привыкания аудитории.

Смена имиджа — это обычный инструмент для артиста. Когда в одном образе он становится узнаваемым, публика со временем к нему привыкает. В таких случаях команда звезды начинает работать над новой концепцией. При этом, если команда грамотная, они полностью не уходят от старой идеи. Они меняют имидж, набирая новую аудиторию, но все-таки оставляют за артистом его уже состоявшееся имя. Какой именно стиль будет у SHAMAN, трудно сказать, но можно предположить, что это будет что-то более строгое и официальное, — поделился Рудченко.

Ранее SHAMAN сжег свои фирменные кожаные штаны в русской печи. Он сделал это в преддверии своего 35-го дня рождения. В опубликованном в социальных сетях ролике артист пообещал публике радикальные перемены в своем образе.