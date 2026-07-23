Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 15:38

Продюсер ответил, как изменится образ SHAMAN после сжигания кожаных штанов

Продюсер Рудченко: SHAMAN сменит имидж на более строгий и официальный

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, примерит более строгий и официальный образ после сжигания кожаных штанов, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, смена имиджа является распространенным методом, который помогает артистам избежать привыкания аудитории.

Смена имиджа — это обычный инструмент для артиста. Когда в одном образе он становится узнаваемым, публика со временем к нему привыкает. В таких случаях команда звезды начинает работать над новой концепцией. При этом, если команда грамотная, они полностью не уходят от старой идеи. Они меняют имидж, набирая новую аудиторию, но все-таки оставляют за артистом его уже состоявшееся имя. Какой именно стиль будет у SHAMAN, трудно сказать, но можно предположить, что это будет что-то более строгое и официальное, — поделился Рудченко.

Ранее SHAMAN сжег свои фирменные кожаные штаны в русской печи. Он сделал это в преддверии своего 35-го дня рождения. В опубликованном в социальных сетях ролике артист пообещал публике радикальные перемены в своем образе.

Шоу-бизнес
продюсеры
певцы
SHAMAN
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протоиерей Ткачев объяснил, почему не стоит завидовать богатым людям
В Госдуме напомнили, кому положен бесплатный проезд к месту отпуска
Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным
В Госдуме высказались на внедрение русского языка в бразильских школах
Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах
Ветеран СВО поделился своим лучшим воспоминанием с фронта
Скончался пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре мужчина
Суд закрыл рассмотрение иска к Газманову на 44 млн рублей
Раскрыты причины крушения самолета в Оренбургской области
Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии
Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья
Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских
Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге
Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана
Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине
Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить
Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро
Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья
Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск
Ребенок принял магниты за конфеты и попал в реанимацию
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.