Скончался мужчина, пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре

Мужчина, пострадавший при ударе украинских БПЛА по магазину в Энергодаре Запорожской области, скончался в медико-санитарной части, сообщил в МАКСе мэр города Максим Пухов. По его словам, смерть пациента наступила в результате получения им тяжелых ранений.

Мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА, <...> скончался в медико-санитарной части, — написал Пухов.

Ранее Пухов сообщил, что украинские военные нанесли удары по Энергодару, в результате которых три женщины и один мужчина получили тяжелые ранения. По его словам, ВСУ атаковали городской рынок и магазин на улице Воинов-Интернационалистов.

До этого в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.

Кроме того, Пухов сообщил, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали магазин на улице Казацкой в Энергодаре. Он отметил, что в результате инцидента нет пострадавших.