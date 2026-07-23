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23 июля 2026 в 16:34

Скончался мужчина, пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина, пострадавший при ударе украинских БПЛА по магазину в Энергодаре Запорожской области, скончался в медико-санитарной части, сообщил в МАКСе мэр города Максим Пухов. По его словам, смерть пациента наступила в результате получения им тяжелых ранений.

Мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА, <...> скончался в медико-санитарной части, — написал Пухов.

Ранее Пухов сообщил, что украинские военные нанесли удары по Энергодару, в результате которых три женщины и один мужчина получили тяжелые ранения. По его словам, ВСУ атаковали городской рынок и магазин на улице Воинов-Интернационалистов.

До этого в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.

Кроме того, Пухов сообщил, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали магазин на улице Казацкой в Энергодаре. Он отметил, что в результате инцидента нет пострадавших.

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