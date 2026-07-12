Дроны ВСУ атаковали супермаркет

Вооруженные силы Украины дронами атаковали магазин на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов в мессенджере МАКС. Он отметил, что в результате инцидента нет пострадавших.

Тремя дронами был атакован магазин «Мера» на улице Казацкой. Пострадавших нет. Повреждены кровля, фасад и остекление, — написал он.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили пять вражеских дронов. Градоначальник отметил, что сейчас совместно с Министерством обороны реализуется комплекс мер, направленных на дополнительную защиту города от налетов БПЛА.

Ранее стало известно, что женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по автобусной остановке в Энергодаре, еще четыре человека получили различные ранения. Атака была совершена утром 12 июля на улице Комсомольской.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов вражеских дронов по территории республики погиб один человек и пострадали еще 15 мирных граждан. Руководитель региона подчеркнул, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.