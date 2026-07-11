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11 июля 2026 в 23:01

Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек погиб, еще 15 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

В Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф — Ялта беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Погиб водитель, мужчина 1962 года рождения. В Донецке на автодороге Красногоровка — Желанное ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения.

В Центрально-Городском районе Макеевки пострадал мужчина 1993 года рождения. В Харцызске на автодороге Харцызск — Зугрэс возле поселка Водобуд ранения средней степени тяжести получил мужчина 1993 года рождения.

В Дебальцево на автодороге Светлодарск — Дебальцево был ранен мужчина 1983 года рождения. В Шахтерском муниципальном округе на автодороге Зугрэс — Шахтерск возле села Зачатовка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 года рождения.

Ранее Пушилин подтвердил, что в освобожденной Константиновке продолжается этап дозачистки от оставшихся украинских военных. По его словам, российские подразделения планомерно прочесывают территорию населенного пункта. Пушилин отметил, что единичные группы противника периодически обнаруживаются после освобождения населенных пунктов.

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Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР
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