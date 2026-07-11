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11 июля 2026 в 14:10

Пушилин сообщил о зачистке Константиновки от остатков ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Разрозненные группы украинских бойцов все еще встречаются в освобожденной Константиновке, сообщил ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, подразделения Вооруженных сил России планомерно прочесывают территорию.

По Константиновке мы понимаем и осознаем, что сейчас еще предстоит этап дозачистки, потому что разрозненные группы или единичное проявление противника, как правило, встречаются после освобождения населенного пункта, именно этим сейчас и занимаются наши подразделения, — сказал Пушилин.

Также глава ДНР сообщил, что в Константиновке остается много тел военных ВСУ. По его словам, обследование города продолжается, поэтому точных данных пока нет.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон сообщил, что подразделения ВС России полностью контролируют любые передвижения оставшихся малых групп ВСУ в Константиновке. По его словам, противник не успевает перемещаться даже на короткие дистанции.

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