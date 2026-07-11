Стало известно о положении бойцов ВСУ в освобожденной Константиновке Бойцы ВС России контролируют все передвижения ВСУ в Константиновке

Подразделения Вооруженных сил России полностью контролируют любые передвижения оставшихся малых групп ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон. По его словам, противник не успевает перемещаться даже на короткие дистанции.

Как только мы наблюдаем передвижение, сразу начинаем отрабатывать. Вот как сейчас наблюдалось, что противник только забежал, прошел 50 метров, — туда уже сразу все полетело, все, что у нас есть, — рассказал командир.

Также Бизон рассказал, что командование ВСУ прошивало рации, чтобы скрыть от солдат потери личного состава в Константиновке. По его словам, в итоге противник оставался без связи и заходил в укрытия, где его поджидали российские военнослужащие.

Ранее стало известно, что российские военные нашли элитное «осиное гнездо» ВСУ в Дружковке. В группировку входят «Батальон имени шейха Мансура» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) и центр спецназначения «Омега». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.