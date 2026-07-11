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11 июля 2026 в 12:22

«Рации прошивают»: боец ВС РФ раскрыл тайну командиров ВСУ в Константиновке

Командование ВСУ перепрошивало рации в Константиновке для сокрытия потерь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Командование ВСУ прошивало рации, чтобы скрыть от солдат потери личного состава в Константиновке, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон. По его словам, в итоге противник оставался без связи и заходил в укрытия, где его поджидали российские военнослужащие.

Им специально даже рации прошивают, чтобы они в эфире не слышали, у кого по обстановке что происходит. Они, бывает, одни и те же группы в одно и то же здание заводят, мы уже в курсе, наблюдаем и там просто их и уничтожаем в этом же здании. Так как они не владеют обстановкой, они просто видят первое попавшееся укрытие, туда и забегают. А им командование не говорит, что там уже полностью контролируется нашими войсками, — рассказал он.

Ранее врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис заявил, что ВСУ не предоставляют зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки. По его словам, наличие белого флага никак не гарантирует защиту гражданских лиц от украинской армии.

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