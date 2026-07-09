«Приходится тяжело»: комбат об эвакуации людей из Константиновки Комбат Лис: ВСУ не выпускают мирных жителей из Константиновки

ВСУ не предоставляют зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки, сообщил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис. По его словам, которые приводит Министерство обороны России, наличие белого флага никак не гарантирует защиту гражданских лиц от украинской армии.

Врагу без разницы, он не делает различия между военнослужащими и мирными жителями. Поэтому любая эвакуация просчитывается. Нет, будем говорить, понимания, что враг выпустит мирных жителей, даже если они идут с белым флагом в нашу сторону. Вы даже можете по видео увидеть, что мирным жителям приходится тяжело. Никаких зеленых коридоров враг не предоставляет для мирных жителей, — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытались застрелить мирного жителя, отказавшегося остановиться на окраине Константиновки. По словам беженки, ее муж поехал на скутере к своей матери, которая жила на окраине города и ждала его на дороге.

До этого в Запорожье уничтожили начальника 4-го отдела Запорожского управления полиции капитана Ярошевича. Местные жители обвиняли его в пытках и незаконном задержании людей.