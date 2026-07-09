Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 18:13

«Приходится тяжело»: комбат об эвакуации людей из Константиновки

Комбат Лис: ВСУ не выпускают мирных жителей из Константиновки

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ не предоставляют зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки, сообщил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис. По его словам, которые приводит Министерство обороны России, наличие белого флага никак не гарантирует защиту гражданских лиц от украинской армии.

Врагу без разницы, он не делает различия между военнослужащими и мирными жителями. Поэтому любая эвакуация просчитывается. Нет, будем говорить, понимания, что враг выпустит мирных жителей, даже если они идут с белым флагом в нашу сторону. Вы даже можете по видео увидеть, что мирным жителям приходится тяжело. Никаких зеленых коридоров враг не предоставляет для мирных жителей, — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытались застрелить мирного жителя, отказавшегося остановиться на окраине Константиновки. По словам беженки, ее муж поехал на скутере к своей матери, которая жила на окраине города и ждала его на дороге.

До этого в Запорожье уничтожили начальника 4-го отдела Запорожского управления полиции капитана Ярошевича. Местные жители обвиняли его в пытках и незаконном задержании людей.

Регионы
Минобороны
Константиновка
ВСУ
МО РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.