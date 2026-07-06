Капитан четвертого отдела Запорожского управления полиции Ярошевич был ликвидирован в Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, местные жители обвиняли мужчину в проведении пыток и незаконном задержании людей.

В результате огневого воздействия по четвертому отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам, — рассказали силовики.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» пытало новобранцев. Он признал, что это позор украинской армии. По словам Сырского, расследование проводимых пыток началось до того, как появились первые сообщения о них.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова уверила, что подведомственный ей аппарат фиксирует все сообщения о пытках россиян на территории Украины. Все обращения принимаются в работу.