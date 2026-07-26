Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза Офтальмолог Егорова: обильное промывание поможет при ожоге от сока борщевика

Обильное промывание проточной водой поможет избежать тяжелых последствий от попадания сока борщевика в глаза, сообщила RT врач-офтальмолог Ада Егорова. По ее словам, сок борщевика опасен веществами, повышающими чувствительность к ультрафиолету мягких тканей, включая глаза. При этом важно при промывании глаз не тереть их, так как едкие вещества могут увеличить глубину проникновения ожога.

Глаз нужно как можно быстрее и долго, не меньше 15–20 минут, промывать чистой проточной водой комнатной температуры, широко раздвинув веки, чтобы вымыть сок с поверхности. Главное здесь — скорость и объем. Чем меньше времени едкое вещество контактирует с тканями, тем легче последствия. Тереть глаз при этом нельзя — так сок втирается глубже и площадь ожога растет, — сказала Егорова.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что сок борщевика может вызвать ожоги глаз, которые способны привести к слепоте у животных. По его словам, при первом контакте питомца с растением следует тщательно помыть его мыльным раствором.