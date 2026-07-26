Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 21:12

Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза

Офтальмолог Егорова: обильное промывание поможет при ожоге от сока борщевика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обильное промывание проточной водой поможет избежать тяжелых последствий от попадания сока борщевика в глаза, сообщила RT врач-офтальмолог Ада Егорова. По ее словам, сок борщевика опасен веществами, повышающими чувствительность к ультрафиолету мягких тканей, включая глаза. При этом важно при промывании глаз не тереть их, так как едкие вещества могут увеличить глубину проникновения ожога.

Глаз нужно как можно быстрее и долго, не меньше 15–20 минут, промывать чистой проточной водой комнатной температуры, широко раздвинув веки, чтобы вымыть сок с поверхности. Главное здесь — скорость и объем. Чем меньше времени едкое вещество контактирует с тканями, тем легче последствия. Тереть глаз при этом нельзя — так сок втирается глубже и площадь ожога растет, — сказала Егорова.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что сок борщевика может вызвать ожоги глаз, которые способны привести к слепоте у животных. По его словам, при первом контакте питомца с растением следует тщательно помыть его мыльным раствором.

Здоровье
борщевики
врачи
растения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Напугали ежа голым задом»: Медведев высмеял последние угрозы Евросоюза
Путин утвердил изменения о пробации для части осужденных
ВСУ атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области
В Берлине застрелили подозреваемого в совершении теракта
Российская ПВО за день перехватила 32 беспилотника ВСУ
Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза
Адвокат сообщил о новом этапе в деле Ильи Ремесло
Стало известно, почему Пугачева ходит с тростью
Стали известны подробности гибели альпиниста на Эльбрусе
Посетителей московского «Европолиса» экстренно эвакуировали
Следком возбудил уголовное дело о гибели иностранных туристов на Эльбрусе
Овечкин и еще пять россиян вошли в заявку на Матч звезд НХЛ
Лавров выразил соболезнования Ирану из-за атаки БПЛА на грузовое судно
Каких блогеров смотрит Путин? Что он сказал, с какими военкорами знаком
Историк назвал истинных виновников в конфликте с Украиной
Стало известно, почему военные США сбивают не все иранские ракеты
Российские войска уничтожили балкеры, доставлявшие военные грузы ВСУ
Иран пообещал ответить «нахлебнику в Киеве» за судно на Каспии
ВСУ ранили трех сотрудников скорой помощи в российском регионе
Путин перечислил, кто «сливает» ему всю информацию об СВО
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.