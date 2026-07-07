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07 июля 2026 в 06:30

Ветеринар рассказал об опасности борщевика для питомцев

Ветеринар Шеляков: сок борщевика может спровоцировать слепоту у питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сок борщевика может вызвать ожоги глаз, которые способны привести к слепоте у животных, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, при первом контакте питомца с растением следует тщательно помыть его мыльным раствором.

Наиболее опасен не сам борщевик, а сок, который он выделяет. Вроде бы животные в этом отношении должны быть защищены шерстью, но нет. Во-первых, у шерстных пород достаточно уязвимая кожа, она еще и тонкая. Поэтому могут появиться ожоги. И как обычно это происходит: собаки (кошки реже) начинают валяться в больших листьях, чесать спину, касаться их незащищенными участками тела. Для глаз это наиболее опасно. После попадания сока и дальнейшего воздействия ультрафиолета может развиваться фотокератит. Можно остаться без зрения, — предупредил Шеляков.

Он подчеркнул, что даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи могут вызвать химические реакции, если сок борщевика попадет на кожу. Поэтому, по словам ветеринара, лучше избавиться от этого ядовитого растения.

Что должно насторожить? Покраснение, болезненность, образование пузырей и мокнущие экземы. Это первые признаки запущенной химической реакции. Если контакт уже обнаружен, то следует надеть перчатки и тщательно смыть все мыльным раствором. Можно помазать пораженные участки тела солнцезащитным или жирным кремом для снижения дальнейших реакций. И, конечно же, не меньше трех дней не появляться с питомцем на солнце. То есть гулять необходимо фактически ночью, — добавил Шеляков.

Он отметил, что если ожоги от борщевика спровоцировали серьезные проблемы, нужно показать питомца ветеринару. По словам специалиста, животное может столкнуться не только с болью и покраснением, но и с повышением температуры.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина предупредила, что бритье кошки наголо в жару может привести к солнечным ожогам. Она посоветовала летом чаще вычесывать питомца, чтобы сохранить его естественную вентиляцию.

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