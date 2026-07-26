В Берлине застрелили подозреваемого в совершении теракта RBB: полицейские застрелили подозреваемого в теракте в центре Берлина

Подозреваемый в наезде на автомобиле в группу людей в Берлине, предположительно, застрелен в ходе проведения полицейской операции, информирует радиостанция RBB. Уточняется, что операция прошла в садовом товариществе.

Предполагаемый преступник, скрывшийся с места преступления, был застрелен во время полицейской операции, — сказано в сообщении.

Информацию о смерти подозреваемого подтвердили местные правоохранительные органы. В настоящее время полицейские устанавливают его личность.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил, что вечером 25 июля в берлинском парке Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще 29 получили травмы. Он уточнил, что среди пострадавших есть люди, находящиеся в критическом состоянии.

Также стало известно, что наехавший на толпу людей позже напал на прохожих с мачете. По словам Добриндта, фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с радикализацией и причастностью к исламизму.