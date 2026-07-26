Мужчина напал с мачете на прохожих после наезда на толпу людей

Мужчина напал с мачете на прохожих после наезда на толпу людей Наехавший на толпу людей в Берлине водитель позже напал с мачете на прохожих

Водитель, совершивший наезд на толпу в центре Берлина, также напал с мачете на прохожих и до сих пор находится в бегах, сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт. Министр подтвердил, что главным подозреваемым является 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями, передает Stern.

Подозреваемый наехал на толпу людей на автомобиле. <...> Затем он, вооружившись, предположительно, мачете, нанес тяжелые травмы другим прохожим, — заявил министр.

Мать подозреваемого получила немецкое гражданство в 2002 году. По словам Добриндта, фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с радикализацией и причастностью к исламизму. В поисках преступника задействованы все полицейские силы — его ищут на вокзалах, в аэропортах и на границах.

Инцидент произошел в районе берлинского парка Тиргартен во время массового мероприятия. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее министр внутренних дел ФРГ сообщил, что вечером 25 июля в берлинском парке Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще 29 получили травмы. Он уточнил, что среди пострадавших есть люди, находящиеся в критическом состоянии.