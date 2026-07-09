Украинские военные пытались застрелить мирного жителя, когда он отказался остановиться на скутере на окраине Константиновки в ДНР, рассказала РИА Новости его жена, беженка из города Юлия Пономарева. Инцидент произошел, когда мужчина направлялся к своей матери. По ее словам, после случившегося семья связалась с матерью мужа, которая сообщила, что после инцидента ее допрашивали украинские военнослужащие.

Где-то дальше стояли украинские военные, они начали его тормозить, а мы знаем, что если они тормозят, они хотят забрать. Он не останавливался, и по нему началась стрельба, — сообщила беженка агентству.

Ранее Пономарева рассказала, что власти Украины выплачивали жителям Константиновки денежное вознаграждение за информацию о семьях, которые скрывали детей от принудительной эвакуации. По ее словам, в период, когда город находился под контролем украинской стороны, за такие сведения могли заплатить около $1000 (около 76,3 тыс. рублей).

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия освободила Константиновку в Донецкой Народной Республике, несмотря на то что украинские власти на протяжении 12 лет занимались ее укреплением. Он отметил особую важность взятия города.