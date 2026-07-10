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10 июля 2026 в 05:24

Под Дружковкой замечено элитное «осиное гнездо» ВСУ

ТАСС: ВСУ стягивают десятки подразделений под Дружковку в ДНР

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Донецкой Народной Республике у населенного пункта Дружковка сосредоточена группировка из десятков подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В нее входят «Батальон имени шейха Мансура» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) и центр спецназначения «Омега». Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и «Батальон имени шейха Мансура», центр спецназначения «Омега», — сказал собеседник агентства.

Боевики «Батальона имени шейха Мансура», воюющие на стороне ВСУ с начала эскалации в Донбассе, проходили подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии. Британские СМИ писали об этом, критикуя Киев за то, что он не реагировал на деятельность батальона, который не входит в официальный состав ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что командование ВСУ направило элитные подразделения и иностранных наемников для укрепления обороны Славянска и Краматорска в ДНР. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

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