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23 июля 2026 в 12:32

Известный продюсер высказался о скандале с зачислением Пересильд в МШК

Продюсер Дзюник: карьера Пересильд не пострадает из-за скандала с поступлением

Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене» Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Карьера актрисы Анны Пересильд не пострадает из-за скандала, связанного с ее поступлением в Московскую школу кино вне конкурса, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он предположил, что приемная комиссия не сочла нужным включать ее в финальный этап.

Наверное, члены жюри и приемной комиссии увидели в Анне Пересильд дюжинный талант и решили, что ей нет никакого смысла проходить финальный этап конкурса. Другого варианта у меня в этом случае нет. Это значит, что она — наше будущее, как Людмила Марковна Гурченко (актриса. — NEWS.ru). Я считаю, что проблем с карьерой после скандала у нее не будет. Думаю, у нее есть хороший покровитель (актриса Юлия Пересильд. — NEWS.ru), поэтому какой смысл? Она в космос летала. Куда нам до нее? — высказался Дзюник.

Ранее актриса и педагог Дарья Мороз подтвердила, что Пересильд действительно зачислена на актерский курс Московской школы кино. По ее словам, девушка не смогла присутствовать на конкурсе из-за съемок, но успешно прошла все отборочные этапы и продемонстрировала впечатляющие результаты.

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