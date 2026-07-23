Известный продюсер высказался о скандале с зачислением Пересильд в МШК

Карьера актрисы Анны Пересильд не пострадает из-за скандала, связанного с ее поступлением в Московскую школу кино вне конкурса, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он предположил, что приемная комиссия не сочла нужным включать ее в финальный этап.

Наверное, члены жюри и приемной комиссии увидели в Анне Пересильд дюжинный талант и решили, что ей нет никакого смысла проходить финальный этап конкурса. Другого варианта у меня в этом случае нет. Это значит, что она — наше будущее, как Людмила Марковна Гурченко (актриса. — NEWS.ru). Я считаю, что проблем с карьерой после скандала у нее не будет. Думаю, у нее есть хороший покровитель (актриса Юлия Пересильд. — NEWS.ru), поэтому какой смысл? Она в космос летала. Куда нам до нее? — высказался Дзюник.

Ранее актриса и педагог Дарья Мороз подтвердила, что Пересильд действительно зачислена на актерский курс Московской школы кино. По ее словам, девушка не смогла присутствовать на конкурсе из-за съемок, но успешно прошла все отборочные этапы и продемонстрировала впечатляющие результаты.