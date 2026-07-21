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21 июля 2026 в 14:52

Названа причина, по которой Анна Пересильд поступила в МШК без конкурса

Актриса Мороз: Анна Пересильд действительно поступила в Московскую школу кино

Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене» Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Актриса и педагог Дарья Мороз заявила в своих соцсетях, что звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд действительно поступила на актерский курс Московской школы кино. По ее словам, на конкурсе девушка не присутствовала из-за съемок. При этом Пересильд прошла все отборочные туры и показала блестящий результат, отметила Мороз.

Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено со мной и Университетом, — подчеркнула актриса.

Ранее блогер Ида Галич рассказала о своих последних ролях в кино. Она отметила, что всегда мечтала сыграть какую-нибудь злую героиню. Также инфлюенсер сообщила, что недавно у нее закончились съемки в проекте «Чудо», и для нее это был «невероятный опыт».

До этого актриса Эвелина Бледанс рассказала, что мечтает поработать с режиссером Алексеем Учителем. Телеведущая призналась, что каждый раз что-то мешает им «слиться в творческом экстазе», но она уверена, что это обязательно произойдет.

Шоу-бизнес
Москва
Анна Пересильд
Дарья Мороз
кино
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