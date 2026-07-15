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15 июля 2026 в 20:28

«Творческий экстаз»: Бледанс рассказала, с каким режиссером хочет работать

Бледанс заявила о желании поработать с режиссером Алексеем Учителем

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Актриса Эвелина Бледанс рассказала , что мечтает поработать с режиссером Алексеем Учителем. На 15-й юбилейной премии телеканала Fashion TV Россия «Fashion Summer Awards» 2026 телеведущая призналась корреспонденту NEWS.ru, что каждый раз что-то мешает им слиться в творческом экстазе, но она уверена, что это обязательно произойдет.

Я очень хочу поработать с Алексеем Учителем. Каждый раз что-то мешает мне слиться в творческом экстазе. Мы опять виделись с ним в Сочи на «Евразии». Опять обнялись и опять я вспомнила свою любимую работу. Фильм, который вдохновляет меня каждый раз. Но я знаю, что это обязательно будет, — сказала актриса.

Ранее 40-летний актер Данила Якушев, который женился на 19-летней возлюбленной по имени Кристина, рассказал, что мечтает о пополнении в семье и чтобы детей было много. По его словам, сейчас любовь наполнила его жизнь радостью и спокойствием, которого не хватало.

До этого певица Ева Власова назвала работу с коллегой Сергеем Лазаревым дуэтом мечты и раскрыла, что в ближайшее время состоится еще одно важное сотрудничество. Она рассказала, что имя будущего артиста сохраняет пока в строжайшем секрете.

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