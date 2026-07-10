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10 июля 2026 в 11:14

Женившийся на 19-летней актер поделился своей мечтой

Актер Якушев заявил, что мечтает о детях после свадьбы с 19-летней возлюбленной

Актер Данила Якушев и его жена Кристина Недуруева на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Актер Данила Якушев и его жена Кристина Недуруева на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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40-летний актер Данила Якушев, который недавно женился на 19-летней возлюбленной по имени Кристина, рассказал NEWS.ru, что мечтает о пополнении в семье и чтобы детей было много. По его словам, сейчас любовь наполнила его жизнь радостью и спокойствием, которого не хватало.

Хотим наплодить целый дом детей. Все, [кто приходит в гости], говорят, что в нашем доме царит счастье, тишина, спокойствие, не хочется уходить, — поделился звезда сериала «Молодежка».

Он добавил, что ранее был готов остаться навсегда холостяком и даже обустроил все в доме под одинокий быт. Однако встреча с Кристиной, по его словам, изменила жизнь кардинально. Актер признался, что, несмотря на разницу в возрасте, воспринимает союз с девушкой вдвое моложе как гармоничный. Критика в соцсетях совершенно не задевает, добавил он.

Мне не 70 лет, а ей не 15. Мы взрослые люди. Впервые в жизни у меня такой полет души. Я приезжаю домой и вижу, как жена печет хлеб, и понимаю, что я абсолютно счастливый человек. Когда пишут гневные комментарии, я думаю, что люди проецируют на нас свой горький опыт, — отметил Якушев.

Пара познакомилась благодаря вирусному ролику в социальных сетях, в котором Кристина рассуждала о семье. Данила, по его словам, понял, что высказывания девушки ему очень близки, и написал ей, а на первом же свидании влюбился. Недавно пара расписалась в ЗАГСе, а после этого посетила Международный кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле.

Кинофестиваль проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области.

Ранее актер Дмитрий Дюжев назвал семью главной ценностью в своей жизни. Он отметил, что близкие всегда вызывают у него безмерные чувства.

Дюжев также сказал, что главным источником сил в сложные времена при беспокойном информационном фоне является внутреннее состояние человека. По его словам, спасение нужно искать внутри собственной души.

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