Танцует, тренируется, зрение восстановилось: Лерчек пошла на поправку?

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прошла часть пути в борьбе с раком желудка. Ее друзья говорят, что организм поддается лечению, но говорить о полном выздоровлении рано. Что известно о самочувствии Валерии, какие прогнозы дают врачи и почему еще есть люди, которые не верят в ее заболевание, — в материале NEWS.ru.

Как себя чувствует Лерчек после четвертого курса химиотерапии

Чекалина проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Врачи назначили ей девять курсов химиотерапии. Четыре из них она уже прошла.

Валерия записала ролик из больничной палаты, отметив, что верит в победу над болезнью. «Половина пути проделана. Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально… Я хочу жить очень долго, чтобы увидеть, как растут мои дети.... У меня нет шансов не победить — я должна победить. И обязательно это сделаю», — сказала она.

Ранее — еще до начала всех процедур — Лерчек жаловалась на боли в ноге. Также она говорила, что один глаз не видит, «рассыпается» позвоночник. Валерия тогда не могла самостоятельно передвигаться — гражданский супруг танцор Луис Сквиччиарини возил ее на инвалидной коляске.

После лучевой терапии и операции на позвоночнике блогерша снова может ходить. По словам Луиса, врачи даже разрешили ей легкие физические нагрузки — плавание и танцы. Сквиччиарини провел для нее первую после «химий» тренировку по аргентинскому танго. Каждое движение давалось Чекалиной с большим трудом, рассказал Луис в своем личном блоге. Но она была счастлива вернуться к любимому хобби, отметил возлюбленный Лерчек.

Одна из поклонниц Валерии сообщила в соцсетях, что якобы видела ее в фитнес-клубе. Чекалина будто бы выполняла упражнения для укрепления мышц спины. Близкие Лерчек не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Помимо тренировок, Чекалина запустила косметический бренд и снялась для его рекламной кампании. «Я не знаю, что будет дальше. Никто не знает. Мне важно, чтобы дальше, если меня не будет, этот бренд жил и продолжал нести то, во что я верю», — сказано на сайте марки.

Друг Валерии Георгий Камаев поделился в своем блоге, что ее организм положительно реагирует на лечение. По его словам, Лерчек сохраняет позитивный настрой и «старается проживать жизнь во всей ее полноте» . Камаев уточнил, что силы на борьбу с болезнью Чекалиной придает любовь к своим четверым детям.

Когда Валерия Чекалина будет здорова: мнение онколога

Онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru заявил, что врачи Валерии должны иметь «запасные варианты» для ее исцеления. Химиотерапия обладает максимальной эффективностью только на начальных этапах, объяснил эксперт. При этом с каждым последующим курсом опухолевые клетки становятся все более устойчивыми к процедурам. Это означает, что улучшение у Лерчек может быть временным.

«[На данном этапе] врачи помогли Валерии. Но никто не скажет, что будет дальше. Болезнь может вернуться, поэтому пациент должен всегда находиться под наблюдением», — высказался онколог.

Черемушкин назвал химиотерапию «отравлением организма». Он выразил солидарность с врачами Валерии, которые разрешили ей занятия спортом. По словам онколога, умеренная нагрузка способствует улучшению самочувствия.

Как Лерчек поддержали Бледанс и вдова Левкина

Некоторые интернет-пользователи до сих пор не верят в диагноз Чекалиной. Они считают, что Лерчек намеренно вызывает жалость к себе. Подозрения особенно усилились после публикации видео из спортзала. По их мнению, для «раковой больной» Валерия слишком активна.

Продюсер Сергей Дворцов сказал NEWS.ru, что скептики не правы. «Лера действительно тяжело болеет. Очень тяжело. Мои близкие друзья с ней общаются. Какие чувства она испытывает каждый день и каждый час, врагу не пожелаешь. Но она цепляется за жизнь изо всех сил, она молодец», — убежден собеседник.

Поддержала Валерию и актриса Эвелина Бледанс. По ее мнению, Чекалина поступила правильно, рассказав о своем тяжелом заболевании публично. Известные люди всегда сталкиваются с осуждением, добавила Эвелина, не следует обращать внимания на хейтеров. «У нас [в обществе] много злых людей. Они не любят тех, кто открыто говорит о трудностях. А Валерия взяла и рассказала. Она же блогер, привыкла жить на камеру, я ее прекрасно понимаю», — отметила Бледанс.

Вдова страдавшего онкологией певца Владимира Левкина Маруся в беседе с NEWS.ru поделилась, что иногда из-за болезни ему не хватало сил встать с кровати. Однако он собирал всю свою волю и поднимался — ехал выступать с концертом. Валерия, вероятно, так же, волевым усилием, отправляется в зал, на съемку, предположила собеседница.

Левкина выразила восхищение Чекалиной, которая ежедневно ведет борьбу за жизнь и рассказывает об этом в соцсети.

«Бывали моменты, когда у Владимира не хватало сил встать с кровати, но нужно было кормить семью. Однажды он вышел из больницы, отработал концерт и вернулся обратно [в медицинское учреждение] — это говорит о силе духа. Лера тоже боец, я желаю ей здоровья», — заключила собеседница.

Напомним, что солист группы «На-На» заболел онкологией в начале «нулевых», после лечения жил более 20 лет, женился и стал отцом, а ушел из жизни из-за недолеченной пневмонии.

